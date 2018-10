K+S: Noch können die Käufer nicht überzeugen!

Die K+S-Aktie konnten in den vergangenen Tagen einen leichten Anstieg vollziehen. Ausgehend von dem am 26. Oktober bei 15,31 Euro erreichten Tief erholte sich der Kurs in der Spitze auf 16,71 Euro. Durch diese Bewegung wurde zwar der kurzfristige Abwärtstrend seit dem 17. Oktober gebrochen, eine deutliche Verbesserung der Lage hat sich für die Käufer aber noch nicht ergeben.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.