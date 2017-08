K+S: Neubelebung oder Komplettabsturz? Das sagen die Analysten!

Liebe Leser,

nachdem der Kali- und Salzspezialist K+S letzte Woche die Streichung des Mittelfristziels für 2020 veröffentlichte, rutschte die Aktie spürbar ab. Nun scheint sich die Lage wieder etwas zu entspannen. So stieg das Papier am Mittwochnachmittag um deutliche 3,35 Prozent an. Die von Beobachtern aufgeführten Gründe: die Spekulationen über das mögliche Eingreifen des aktivistischen Investors Elliot sowie die zwei am Mittwoch publizierten Analystenmeinungen, welche im Folgenden dargelegt werden.

Analystenmeinungen

Die Investmentbank Equinet hat den Kalikonzern am Mittwoch mit einem Kursziel von 22 Euro und der Einstufung „Accumulate“ wieder in die Wertung mit aufgenommen. Equinet-Analyst Knud Hinkel betonte, dass der Konzern während des vergangenen Jahres 2016 eine schwere Zeit erlebt habe. 2017 und 2018 soll sich die Situation laut Hinkel jedoch wieder deutlich positiver entwickeln. Der Grund: Die Möglichkeiten der nahen sowie mittelfristigen Zukunft überwiegen die durchaus vorhandenen Gefahren, so Hinkel weiter.

Nach wie vor optimistisch gibt man sich auch bei der Commerzbank. Diese belässt das Kursziel am Mittwoch bei 28 Euro und rät weiterhin zum Aktienkauf. CoBa-Analyst Michael Schäfer machte im Zuge der Elliot-Spekulationen klar, dass K+S zwar fühlbar unterbewertet sei. Sein Vertrauen beruht jedoch nicht auf den Gerüchten, sondern vor allem auf den vom Konzern forcierten Selbsthilfemaßnahmen.

Analystenempfehlungen

Buy Outperform Hold Underperform Sell 5 3 10 6 3

Analystenkursziele

Maximum Minimum Median Real (23.08.17) 30,00 € 05,00 € 20,00 € 20,54 €

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" von Börsen-Guru Jürgen Schmitt kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Marco Schnepf.