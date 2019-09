Die Aktie von K+S hat nach ihrem schleichenden Niedergang in den vergangenen Monaten – von 18,55 Euro Mitte April ging es hinab bis nur noch knapp über 13 Euro Mitte August – wieder ordentlich aufgeholt. Seit vergangenem Mittwoch kannte K+S nur noch den Weg nach oben, auch am Montag lagen die Papiere lange Zeit im Plus auf bis zu 14,47 Euro. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



