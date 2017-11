K+S: Lohnt sich der Einstieg oder ist hier weiterhin Vorsicht geboten?

Liebe Leser,

K+S steht nun unmittelbar davor, eine bedeutende runde Marke zu testen, heißt es mit Blick auf den Handel am Donnerstag. Die Aktie könnte bei einem erfolgreichen Versuch schnell in den charttechnischen Aufwärtstrend übergehen, meinen Analysten, denn noch befindet sich der Titel in einem übergeordneten Abwärtstrend. Im Einzelnen: Die Aktie kämpft darum, 20 Euro zu überwinden. Dies ist eine Marke, die nach einem zähen Kampf erst vor wenigen Tagen unterkreuzt wurde. K+S würde bei einer Rückeroberung zunächst den Seitwärtstrend zwischen 20 und 23 Euro wieder aufnehmen. Allein in dieser Zone sind Kursgewinne von mehr als 20 % möglich, so die einhellige Meinung der Kurvendeuter.

Dann allerdings stünde sogar ein Comeback auf das derzeitige 6-Monats-Hoch bei 24,29 Euro zur Debatte, heißt es. Dieses war am 12. Juni 2017 erreicht worden. Der Abstand und das damit verbundene Potenzial belaufen sich auf gut 23 %. Auch das 1-Jahres-Hoch bei 24,56 Euro, das am 25. Januar erreicht wurde, würde danach gleich wieder in den Fokus rücken. Wirtschaftlich gab es zuletzt die positive Nachricht, dass sich K+S und der Naturschutzverband BUND beim Thema Salzabwasserentsorgung einigen konnten. Dies könnte der Aktie neuen Auftrieb verleihen. Zudem sind 60 % aller Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 10 % halten derzeit und 30 % plädieren für einen Verkauf.

Technische Analysten: Abwärstrend bleibt bestehen!

Technische Analysten mahnen allerdings zur Vorsicht. Sie sind davon überzeugt, dass es für die Aktie schwierig werden wird. Denn die Trendsignale sind durchgehend negativ. Der GD200 ist mehr als 10 % entfernt. Insofern herrschen formal Verkaufssignale vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.