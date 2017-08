K+S: Der Kursabsturz geht weiter!

Lieber Leser,

K+S hat in den vergangenen Tagen weitere Rückschläge hinnehmen müssen. So hat die US-Ratingagentur S&P die Einstufung des Unternehmens zurückgeschraubt. Dementsprechend wird es nun teurer, sich am Kapitalmarkt zu refinanzieren. Dies lastet auf dem künftigen Ergebnis. Die Börsen hatten die Entwicklung ohnehin vorweggenommen. Short-Investoren bringen sich in Stellung.

Denn binnen einer Woche ging es um 8 % abwärts. Innerhalb von zwei Wochen musste K+S sogar einen Abschlag von 11 % hinnehmen, die Monatsbilanz weist einen Kursrückgang von 16 % aus. Charttechnische Analysten sehen derzeit wenig Unterstützung. Erst am 18. August wurde mit 19,62 Euro ein neues 6-Monats-Tief erreicht. Die Kurse könnten nach dieser Analyse und ohne weitere Unterstützungen bis auf 16,19 Euro abrutschen. Hier befindet sich das derzeitige 4-Jahres-Tief vom 27. September 2016. Darunter wartet sogar das 10-Jahres-Tief bei 16,00 Euro vom 6. August 2013. Das Abwärtspotenzial beträgt demzufolge gut 23 %.

K+S: Technisch eine Katastrophe

Auch aus technischer Perspektive sieht es vergleichsweise düster für K+S aus. Die Aktie musste zuletzt ein Absinken unter die jeweiligen gleitenden Durchschnittskurse in allen wichtigen zeitlichen Dimensionen hinnehmen. Damit befindet sich der Wert in einem massiven Baisse-Modus und bräuchte einen Kursaufschlag von mindestens 15 % , um den Trend wieder umzukehren.

K+S ist daher im tiefroten Bereich.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei K+S?

Wie wird sich die Aktie jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur K+S-Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken

Ein Beitrag von Frank Holbaum.