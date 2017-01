K+S: Kritische Situation überwunden!

Liebe Leser,

letzte Woche mussten die Anleger von K+S wieder einmal einige brenzlige Neuigkeiten verdauen. Nachdem man erst Ende Dezember von der erteilten Versenkgenehmigung am Standort Hattorf positiv überrascht worden war, wurde man durch eine drohende Klage wegen Wasserverunreinigung wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Dann kam auch noch ein Schwelbrand hinzu. Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche K+S und dessen Kurse bewegt haben waren folgende:

Zu allem Überfluss! K+S hat seit Oktober 2016 zudem mit einem Schwelbrand am Standort Herfa-Neurode in Hessen zu kämpfen, denn im Untertagesystem Herfa-Neurode, der weltweit größten Sondermülldeponie, die von der K+S Entsorgung GmbH, einem Tochterunternehmen der K+S AG, geführt wird. Auf über 400 Quadratkilometern Fläche in bis zu 800 Metern Tiefe befinden sich Einlagerungsräume mit einer Gesamtkapazität von 200.000 Tonnen Sondermüll pro Jahr.

Schwelender Brand in der Tiefe! In einer jener Einlagerungshallen des gewaltigen Komplexes, in der sich etliche Tonnen Sondermüll, wie zum Beispiel auch giftige Industrieabfälle befanden, hatte sich damals ein Schwelbrand gebildet. Nun wurde bei einer Begehung des kritischen Ortes die Erstickung des Brandes festgestellt. K+S betonte, dass zu keiner Zeit eine Gefahr für Mensch und Umwelt bestanden hat und das zuständige Regierungspräsidium in Kassel hat eine erfolgreiche Durchführung des Brandschutzkonzeptes bescheinigt.

K+S kann es sich tatsächlich nicht erlauben, weitere Standorte einschränken zu müssen, deshalb ist hier wohl Freude angesagt. Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden.

