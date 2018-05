K+S-Konkurrent Nutrien hebt trotz schwachem Auftaktquartal die Jahresprognose an

Weitere Suchergebnisse zu "Nutrien":

SASKATOON (dpa-AFX) - Der kanadische Düngerproduzent Nutrien setzt auf eine weitere Erholung des Kalimarktes.



Der aus der Fusion von Potash und Agrium hervorgegangene Konkurrent des hessischen K+S Konzerns rechnet 2018 nun mit einem Ergebnis je Aktie im fortgeführten Geschäften von 2,20 bis 2,60 US-Dollar nach 2,10 bis 2,60 Dollar bisher. Das Unternehmen verwies in der Mitteilung vom Montagabend auf eine gute Preisentwicklung für Kalidünger in wichtigen Märkten wie Brasilien und eine anziehende Nachfrage in China.

Im abgelaufenen ersten Quartal blieb Nutrien derweil mit einem Umsatz von 3,7 Milliarden Dollar und einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 0,16 Dollar hinter den durchschnittlichen Analystenerwartungen zurück. Dabei spielte ungünstiges Wetter in Nordamerika eine Rolle. Die Landwirte hätten die Saat- und Pflanzsaison verschoben, weshalb sich die Ausbringung von Dünger eher ins zweite Quartal hinein verzögert habe, erklärte Analyst Jonas Oxgaard von Bernstein Research. Das Marktumfeld insbesondere für Kalidünger bleibe aber gut.