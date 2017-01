K+S: Das Klima hellt sich auf!

Liebe Leser,

im Dezember sind 3 neue Analysteneinschätzungen zu K+S erschienen. Der Kurswert der K+S-Aktie befindet sich seit einigen Wochen klar im Aufwind. Aufgrund der nun endlich erteilten Versenkgenehmigung für Salzabwässer wird dieser Trend nach Ansicht der Experten nun auch endlich von den wirtschaftlichen Fakten unterstützt.

Klima hellt sich auf

So hob Kepler Cheuvreux sein Kursziel recht deutlich von 22 Euro auf 27 Euro an. Der zuständige Analyst Christian Faitz begründete diesen Schritt mit den verbesserten Umsatz- und Gewinnaussichten bis 2018. Durch die Entscheidung des Regierungspräsidiums Kassel habe sich das Risiko für den Düngemittelkonzern merklich verringert.

Paul Walsh von Morgan Stanley erkennt in der aktuellen Preisentwicklung von Kalisalzen aber noch einen Wermutstropfen, der die Gewinnerholung bei K+S zumindest kurzfristig noch eintrüben könnte. Der Konzern könne sich aber Hoffnung machen, von Währungseffekten zu profitieren. Zudem werde die Dünge- und Salzbranche derzeit wieder höher am Markt bewertet.

Neue Analystenempfehlungen im Überblick

(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

Kepler Cheuvreux: „Buy“ – 27,00 Euro (+19 %)

Warburg Research: „Buy“ – 23,50 Euro (+4 %)

Morgan Stanley: „Equal Weight“ – 19,00 Euro (-16 %)

