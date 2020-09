K+S: Jetzt wird es ernst für die Bullen

Am Donnerstag kurz vor dem Verfallstag erreichte die K+S-Aktie mit dem 50-Tagedurchschnitt einen wichtigen Widerstand. Einen Kontakt mit ihm vermochten die Bullen nicht mehr herzustellen, denn nach einem Hoch bei 5,96 Euro drehte die Aktie wieder ab. Schon der Verfallstag selbst war von Verlusten gekennzeichnet. Doch diese waren harmlos im Vergleich zu dem, was in der neuen Woche folgen sollte.

