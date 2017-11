K+S: Jetzt sollten Anleger aufpassen!

Liebe Leser,

K+S ist am Mittwoch um mehr als 1 Euro nach unten gesunken und hat dabei einen Abschlag von fast 6 % hinnehmen müssen. Charttechniker werten dies als Abgleiten in einen Abwärtstrend. Das Unternehmen hatte Quartalszahlen präsentiert, die bei Anlegern und Analysten nicht besonders gut ankamen. Dabei wurde vor allem die Umsatzentwicklung kritisiert, die unter den Erwartungen zurückblieb. Wirtschaftlich orientierte Analysten sind zu 55 % der Ansicht, K+S sei ein „Kauf“. 10 % wollen den Wert nunmehr „halten“, während 35 % sogar dafür plädieren, zu „verkaufen“.

Durch den Kursrückgang vom Mittwoch erreichte die Aktie ein neues 6-Monats-Tief, das an diesem Donnerstag zwar nur leicht aber dennoch weiter nach unten geschoben wurde. Damit ist auch die charttechnische Untergrenze von 20 Euro unterschritten wurden. Insofern rückt nunmehr das 1-Jahres-Tief bei 18,64 Euro vom 21. November 2016 in den Fokus. Sollte auch dies nicht halten, wäre sogar ein Abrutschen in Richtung 16,19 Euro möglich. Hier war am 27. September 2016 ein aktuell gültiges 4-Jahres-Tief erreicht worden.

Technische Analysten: Abwärtstrend wird stärker!

Technische Analysten sind unverändert der Meinung, die Aktie sei im Abwärtstrend. Nun hat sich der Abstand zu einem möglichen Trendwechsel noch weiter vergrößert. Erst bei Kursen von 22,07 Euro wäre wieder ein Aufwärtstrend erreichbar. Hier verläuft der langfristig bedeutende GD200. Das sieht derzeit eher schlecht aus!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.