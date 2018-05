K+S: Jetzt droht weiteres Ungemach!

Die K+S-Aktie konnte im November 2017 bei knapp unter 19,00 Euro einen Boden ausbilden und wieder ansteigen. In einer steilen Aufwärtsbewegung zog der Kurs im Dezember und Januar bis auf das Niveau von 23,38 Euro an. Damit hatte die Aktie den oberen Rand einer mit starken Widerständen besetzten Schiebezone erreicht. Er ist recht breit und ragt bis in den Bereich von ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.