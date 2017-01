K+S: ein Jahresauftakt nach Maß!?

Lieber Leser,

was haben die Anleger von K+S im letzten Jahr nicht alles durchmachen müssen! Lange Zeit hat eine fehlende Genehmigung zur Abwasserentsorgung Druck auf die Aktie ausgeübt. Die Preise für Kali sind gefallen und dann gab es auch noch Probleme beim Produktionsstart der Legacy-Mine in Kanada. Dramatische Kursverluste waren die Folge. Doch seit Ende September 2016 geht es wieder aufwärts und auch in den ersten Wochen dieses Jahres hält der Aufwärtstrend an. Alleine in den letzten vier Wochen ging es nämlich schon um etwas mehr als acht Prozent nach oben. Aufwind hat der Kurs zusätzlich durch eine Versenkgenehmigung bekommen, die für den Standort Hattorf erteilt wurde.

Schwelbrand stellt keine Gefahr mehr dar

Doch es wäre jetzt verfrüht zu denken, bei K+S wäre alles eitel Sonnenschein. Mitnichten: denn an anderer Stelle droht nun eine Anklage wegen Wasserverunreinigung. Zudem gibt es anhaltende Probleme am hessischen Produktionsstandort Herfa-Neurode. Hier handelt es sich um eine Sondermülldeponie, bei der es im Oktober letzten Jahres zu einem Schwelbrand gekommen ist. Dieser Tage konnte jedoch Entwarnung gegeben werden, denn die Fachleute der Behörde stellten fest, dass der Brand mittlerweile gänzlich erloschen ist.

Ein Gastbeitrag von Ethan Kauder.

