K+S: Ist das Pulver verschossen?

die Aktien des Kali- und Salzherstellers K+S haben in den vergangenen Wochen und Monaten eine beachtliche Erholungsrallye aufs Parkett gezaubert. Eine Stabilisierung der Kali-Preise und die lang ersehnte langfristige Erlaubnis zur Versenkung der Salzabwässer am Hauptwerk Werra ließen den Kurs in die Höhe schnellen. Ausgehend vom Jahrestiefpunkt Ende September verteuerte sich das Papier bis zum 18. Januar um knapp 50 Prozent und realisierte damit ein neues 12-Monats-Hoch. Kursfantasien werden auch durch die Inbetriebnahme der für viel Geld in Kanada errichteten Kali-Mine „Legacy“ geweckt. Im Laufe des zweiten Quartals soll dort die erste Tonne Kali produziert werden. Am Ende des Jahres, so der Plan, will man die volle Kapazität ausschöpfen und eine Produktionsmenge von 2 Mio. Tonnen erreichen.

Analysten hegen Zweifel

Nachdem 2016 vor allem von Pleiten, Pech und Pannen geprägt war, kann das laufende Jahr eigentlich nur besser werden. Doch nach der jüngsten Kurskorrektur scheinen die Analysten uneins, was die weitere Entwicklung der K+S-Aktie anbelangt. Die Empfehlungen verteilen sich sehr gleichmäßig auf Kaufen (7 Mal), Halten (7 Mal) und Verkaufen (9 Mal). Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 20,11 Euro rund 14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

