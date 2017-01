K+S: ein Hoffnungsstreif am Horizont!

Lieber Leser,

kurz vor den Feiertagen konnten die Aktionäre von K+S aufatmen. Wer mag es ihnen verdenken, denn was haben sie im Jahr 2016 nicht alles verkraften müssen. Eigentlich kann es in 2017 nur besser werden, möchte man meinen. Am 23. Dezember wurde gemeldet, dass der Salz- und Düngemittelhersteller nun doch eine Genehmigung zur Entsorgung von Abwässern erhalten hat, die bis Ende des Jahres 2021 Gültigkeit besitzt. „Wir alle sind froh, dass uns dieser wichtige Entsorgungsweg ab Januar weiterhin zur Verfügung stehen wird“, kommentierte K+S-Vorstandschef Norbert Steiner erleichtert. Allerdings: die von der Behörde erlaubten 1,5 Millionen Kubikmeter pro Jahr sollen deutlich weniger sein, als K+S beantragt hatte.

Übernahme in Saudi-Arabien

Es ist klar, dass viele Analysten das Thema aufgriffen und zum Anlass genommen haben, Korrekturen an den Kurszielen vorzunehmen. Allerdings hält sich die Euphorie dabei auch in Grenzen. Denn man darf nicht außer Acht lassen, dass sich schon vor Bekanntgabe dieser Nachricht eine Erholung des Aktienkurses von K+S abgezeichnet hat. Optimistisch könnte die Anleger die Nachricht stimmen, wonach das Unternehmen 30 Prozent des saudiarabischen Düngemittelproduzenten „Al-Biariq for Fertilizer Plant Co., Ltd.“ übernommen hat.

Ein Gastbeitrag von Ethan Kauder.



