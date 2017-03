Commerzbank: Noch rund 70 Cent und es kann alles sehr schnell gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

die Aktie der Commerzbank entwickelt sich weiter in Richtung 200-Wochendurchschnitt. Wir haben zuletzt bereits argumentiert, dass die Aktie sich nun in einem starken technischen Widerstandsbereich bewegt. Den ersten Schritt hat sie bereits zuletzt getan, in dem sie den 100-Wochendurchschnitt überwunden hat und auf Wochenbasis darüber geschlossen hat.

Zwischenziel erreicht

Die starke Widerstandszone umfasst einen Preisbereich zwischen 8,00-10,00 Euro je Aktie. In diesem Preisbereich verläuft sowohl eine wichtige horizontale Unterstützung als auch die beiden langfristigen Wochendurchschnitte. Der 100-Wochendurchschnitt konnte nun zuletzt überwunden werden. Das nächste Zwischenziel liegt bei 9,00 Euro je Aktie. Hier endet die horizontale Widerstandszone. Kann die Aktie diesen Bereich überwinden, wird das Erreichen des 200-Wochendurchschnittes, der aktuell bei 9,70 Euro je Aktie verläuft, sehr schnell gehen.

Bodenbildung erst über 10 Euro bestätigt

Die technische Bodenbildung bekommt aktuell somit eine echte Chance auf Bestätigung. Nach dem Überwinden der Widerstandszone könnten Kurse bei 14 Euro je Aktie schnell auf die Agenda kommen. Ein Turnaround könnte durch Erwartungen an eine weniger lockere Geldpolitik der EZB unterstützt werden.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.