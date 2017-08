K+S: Fällt die Aktie jetzt wirklich auf 5 Euro?

Lieber Leser,

turbulente Tage erleben derzeit die Aktionäre des Düngemittel- und Salzproduzenten K+S AG. Nachdem das Management um den neuen CEO Burkhard Lohr kürzlich die eigenen mittelfristigen Ziele kappte, geriet die Aktie stark unter Druck. Das ruft nun die Analysten auf den Plan.

Citigroup-Analyst Benson mit Kursziel 5 Euro

Besonders negativ eingestellt ist dabei der Citigroup-Analyst Andrew Benson. So seien nicht nur die vorgelegten Zahlen schlecht ausgefallen. Nein, vielmehr gebe es weiterhin ein Überangebot auf dem Kalimarkt, so dass der Preisdruck erhalten bleibe. Somit sei die Profitabilität von K+S gering, was sich so schnell auch nicht ändern dürfte. Zu guter Letzt sei der Konzern dann auch noch hoch verschuldet.

Dies alles hält Benson für einen gefährlichen Mix und hat daher seine Einschätzung auf „Sell“ bestätigt. Das Kursziel sieht er weiterhin bei 5 Euro. Aber ist das wirklich realistisch? Zunächst einmal bleibt festzustellen, dass Benson mit seinen Kritikpunkten absolut Recht hat. Umso verwunderlicher erscheint daher aus heutiger Sicht die konsequente Ablehnung des Übernahmeangebots der Potash Corp. of Saskatchewan im Jahr 2015.

Neuer CEO enttäuscht bisher auf ganzer Linie, aber…

Bisher dachten die Anleger – und auch ich – immer, dass in erster Linie der inzwischen ausgeschiedene CEO Norbert Steiner das Hauptproblem von K+S sei. Daher wurden große Hoffnungen in den neuen Mann an der Spitze, Burkhard Lohr, gesetzt. Dieser begann jedoch seinen neuen Job erst einmal mit einer Riesenenttäuschung, in dem er die mittelfristigen Ziele kappte.

Allerdings ist es nicht ungewöhnlich bei einem Wechsel auf dem CEO-Posten, dass ein neuer Mann erst einmal Tabula rasa macht. Schließlich möchte man Erfolge feiern und dabei stören Altlasten, die man so zudem dem Vorgänger in die Schuhe schieben kann. Zwar erwarte auch ich kurzfristig keine steigenden Kurse bei K+S, einen Absturz auf 5 Euro kann ich mir jedoch auch nur schwer vorstellen. Mein Kursziel liegt daher zunächst einmal bei 17 Euro.

Ein Beitrag von Sascha Huber.