K+S: Es winkt ein kräftiges Kaufsignal!

Liebe Leser,

K+S hat nun bestätigt, was charttechnische Analysten jüngst diagnostiziert haben. Der Wert befindet sich im Hausse-Modus und hat ein starkes Comeback nach oben geschafft. Jetzt ist es möglich, dass es für die Aktie um weiter 10 % aufwärts geht. Gelingt dies, würden sogar Kursgewinne von über 15 % möglich sein, so die Einschätzung der charttechnischen Spezialisten. Im Einzelnen: Die Aktie hat zuletzt ein beeindruckendes Turnaround-Szenario hingelegt. Dabei gewann der Wert seit dem 1-Jahres-Tief bei 19,08 Euro vom 17. November 2017 mehr als 14 % hinzu. Dabei wurde insbesondere durch die Überwindung der runden Marke von 20 Euro eine imposante Bestätigung des Comebacks erreicht. Nun könnte der Wert auch kleinere Zwischenhürden bei 22 Euro sowie bei 23 Euro in den nächsten Handelssitzungen überwinden. Dann wird das erste Kursziel bei 24,09 Euro liegen, dem aktuellen 6-Monats-Hoch vom 17. Juli letzten Jahres. Direkt darüber befindet sich das 2-Jahres-Top bei 24,56 Euro, das am 25. Januar 2017 erreicht wurde. Insofern hat die Aktie durchaus großes Potenzial. Beim Blick nach unten finden sich bei 20 Euro nun wichtige Haltezonen, die für ausreichend Unterstützung sorgen sollten. Werden diese allerdings unterschritten, dann könnte der Titel auf das gültige 1-Jahres-Tief bei 19,08 Euro vom 17. November 2017 abrutschen. Damit sollte die Talfahrt allerdings auch beendet sein, so das Urteil der Chartisten.

Schon seit Wochen sind keine wichtigen wirtschaftlichen Nachrichten mehr an den Markt gekommen. Dennoch sind derzeit 55 % der Bankanalysten der Auffassung, der Wert sei ein Kauf. 20 % wollen unter den aktuellen Bedingungen halten. 25 % denken an einen Verkauf.

Technische Analysten: Aktie bald ein Kaufwert!

Die Sicht der technischen Analyse offenbart, dass der Titel derzeit noch im Abwärtstrend verläuft. Der langfristige Trendpfeil des GD200 ist abwärts gedreht, könnte mit den heutigen Kursgewinnen allerdings nach oben gedreht werden. Denn der GD200 verläuft bei 21,61 Euro. Dann wären alle gleitenden Durchschnitte überwunden. Es winkt also ein kräftiges Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.