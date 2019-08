K+S: Es könnte wieder heiß werden!

Nachdem es wochenlang mit den Aktien von K+S nur noch abwärts ging, mithin auf den tiefsten Stand seit 13 Jahren, endete der Dienstag ein wenig versöhnlich. Am Nachmittag drehten die Papiere ins Plus: Bei 14,08 Euro, ein Zugewinn von fast 1,5 Prozent zum Montag, ging K+S aus dem Handel, kurz bevor der Salz- und Düngerspezialist am Donnerstag seine Halbjahreszahlen präsentieren wird. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



