K+S: Es geht voran!

Liebe Leser,

kurz vor Weihnachten erhielt K+S die ersehnte Verlängerung der Versenkgenehmigung für Salzabwässer. Nun folgt die zweite positive Nachricht. Das Werk in Hattorf hat endlich wieder die Produktion aufgenommen.

Vom Regen in die Traufe

Das Werk in Hattorf stand – von wenigen Ausnahmen abgesehen – seit Anfang Mai 2016 still. Als Ende November endlich der Pegel der Werra anstieg, hätte man dadurch eigentlich mehr Salzabwässer abführen können und die Produktion zumindest vorübergehend wieder aufnehmen können.

Doch bevor das Werk wieder ans Netz ging, legte ein Brand den Betrieb lahm. Betroffen war die Stromversorgung des Leitsystems, mit dessen Hilfe alle Aufbereitungsanlagen zentral angesteuert werden. Die Reparaturarbeiten dauerten den gesamten Dezember an. Damit verstrich ein Zeitfenster, in dem K+S endlich Geld hätte verdienen können.

Keine endgültige Entwarnung

Nun können vorläufig alle dem Verbundwerk Werra angehörigen Standorte – dazu gehört auch Hattorf – wieder mit voller Leistung produzieren. Allerdings steht zu befürchten, dass es im Laufe des Jahres zu weiteren ungewollten Produktionsausfällen kommen wird. Denn die genehmigte Versenkmenge (1,5 Mio. m3 im Jahr, 5.000 m3 pro Tag) ist so knapp bemessen, dass man die Belegschaft bei anhaltendem Niedrigpegel der Werra zumindest teilweise in Kurzarbeit schicken muss.

Ein Gastbeitrag von Mark de Groot.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse