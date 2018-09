K+S: Es geht um die Zukunft der Menschheit!

K+S nimmt sich Zukunft der Menschheit an: Wie der Bergbaukonzern kürzlich bekannt gab, werde mit dem „FUTURE FOOD FORUM“ am 16. Oktober eine Diskussionsplattform rund um die langfristige Sicherung der globalen Ernährung bieten. Am 16. Oktober findet alljährlich der Welternährungstag statt, an dem an die vielen Millionen hungerleidenden Menschen erinnert werden soll.

Ein Beitrag von Marco Schnepf.