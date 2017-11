K+S: Entscheidende Tage – mit bullishem Ende?

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

Momentan läuft es wieder für das bullishe Lager. Aber bleibt das auch so? Die Aktie des Salz- und Düngemittelherstellers K+S (ISIN: DE000KSAG888) bildete im Oktober im Bereich der schon seit Sommer 2016 immer wieder als Wendemarke fungierenden Unterstützungszone 20,30/20,70 Euro einen Boden aus und läuft seit Anfang des Monats wieder auf die 200-Tage-Linie (aktuell bei 22,15 Euro) zu, deren Überwinden ein Signal wäre, dass es diesmal mit einer Wende nach oben klappen kann. Aber ob es so kommt, ob diese 200-Tage-Linie bezwungen werden kann und die Aktie im Gegensatz zu Anfang Oktober diesmal auch darüber bleibt, werden erst die kommenden Tage entscheiden. Grund:

Die mittel- und langfristige Planung des Unternehmens, in die man im Vorfeld große Erwartungen gesetzt hatte, hat diese nicht erfüllt. Das war der Grund, weshalb K+S Anfang Oktober so deutlich zurücksetzte. Jetzt müssen „good news“ dafür sorgen, dass diese Enttäuschung begraben und vergessen wird. Das könnten die Quartalszahlen leisten – sofern sie überzeugend ausfallen. Aber ob sie wirklich gut sind, mit einer die Investoren zum Einstieg animierenden Perspektive einhergehen, wir werden es wohl erst morgen in einer Woche, am 15. November, erfahren, auf diesen Tag sind die Zahlen zumindest momentan terminiert.

Bis dahin sieht K+S zwar mit dieser Verteidigung der Auffangzone 20,30/20,70 Euro gut aus. Aber ob dieser Anstieg erhalten bleibt, sich gar intensiviert oder schon wieder ein Anstieg im Vorfeld nach Lieferung der „News“ abverkauft wird, lässt sich jetzt noch nicht absehen. Sprich: Dieser Anstieg ist spekulativ und damit nicht „ohne“. Wichtig wäre, dass diese Zone 20,30/20,70 Euro auch im Fall einer nicht positiven Reaktion hält. Denn wenn sie erneut bricht und diesmal damit auch die noch aus dem September 2016 stammende Aufwärtstrendlinie fiele, würde K+S erst einmal zu „Bärenfutter“.

