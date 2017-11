K+S: Endlich positive Nachrichten

Die K+S-Aktie kennt derzeit nur einen Weg: Nach unten! Per gestern ging es um 1,5% in den Keller auf ein neues 6-Monats-Tief bei 19,59 Euro. Dem Dünger- und Salzhersteller gelang im dritten Quartal zwar eine positive Ergebnisüberraschung, Analysten bemängelten aber vor allem die geringen Produktionsvolumina im neuen Werk in Kanada sowie eine ergebnisseitig "geringe Qualität"....