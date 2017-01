K+S: Eine emotionale Achterfahrt! Der Wochenüberblick

Liebe Leser,

die letzte Woche verlangte den K+S-Anlegern in emotionaler Hinsicht wieder einmal alles ab. Gute Neuigkeiten wechselten sich mit schlechten ab. Die wichtigsten Entwicklungen im Überblick:

Erneuter Produktionsstopp : Nach einem enttäuschenden Geschäftsjahr 2016 schien mit der kurz vor Weihnachten erteilten Versenkgenehmigung endlich Ruhe einzukehren. Das Werk Hattorf konnte am 2.1. endlich wieder den vollen Betrieb aufnehmen. Doch knapp drei Wochen später erfolgte die nächste Produktionsstillegung. Der niedrige Pegelstand der Werra verhinderte weitere Einleitungen von salzhaltigen Abwässern.

: Nach einem enttäuschenden Geschäftsjahr 2016 schien mit der kurz vor Weihnachten erteilten Versenkgenehmigung endlich Ruhe einzukehren. Das Werk Hattorf konnte am 2.1. endlich wieder den vollen Betrieb aufnehmen. Doch knapp drei Wochen später erfolgte die nächste Produktionsstillegung. Der niedrige Pegelstand der Werra verhinderte weitere Einleitungen von salzhaltigen Abwässern. Schwelbrand : Weitere Probleme entstanden dem Düngemittelkonzern durch einen Schwelbrand in der Untertage-Deponie Herfa-Neurode. Doch nach Angaben des Unternehmens konnte das Feuer inzwischen gelöscht werden.

: Weitere Probleme entstanden dem Düngemittelkonzern durch einen Schwelbrand in der Untertage-Deponie Herfa-Neurode. Doch nach Angaben des Unternehmens konnte das Feuer inzwischen gelöscht werden. Robuste Kursentwicklung: Trotz der neuerlichen Probleme setzte die K+S-Aktie ihren Erholungstrend fort. Notierte der Titel im Oktober 2016 noch unterhalb von 17 Euro, bewegt sich die Aktie inzwischen auf einem Niveau von etwa 24 Euro. Wer die letztjährige Baisse als günstige Einstiegsmöglichkeit interpretiert hat, dürfte sich mittlerweile schon über eine hübsche Rendite freuen.

Dennoch sollten Anleger insbesondere die Probleme in Hattorf nicht auf die leichte Schulter nehmen, da sie sich negativ auf die Umsatzentwicklung auswirken könnten. Wir bleiben für Sie am Ball.

Sollten Anleger sofort verkaufen?

Wie wird sich die Aktie jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Das sind die aktuell 3 besten Aktien der Welt, mit denen Sie noch in 2017 ein Vermögen verdienen werden! Marco Messina stellt in diesem Report vor, warum Sie jetzt einsteigen müssen, bevor es zu spät ist! Erfahren Sie exklusiv, warum diese 3 Aktien vor einer Kursexplosion stehen! >>> Jetzt hier klicken und schon bald mit 3 Aktien reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse