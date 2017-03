K+S: Diesmal könnte es klappen, aber Vorsicht …

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

Die Bullen gehen es wieder an: Der nächste Versuch, die K+S-Aktie (ISIN DE000KSAG888) wieder über die Widerstandszone 22,90/23,00 Euro zu heben, läuft. Und es sieht gar nicht mal schlecht aus, was die Chancen angeht. Das dadurch im Vorfeld ausgebildete Zwischentief liegt über dem vorherigen, die 20-Tage-Linie, an der K+S Anfang des Monats abgewiesen wurde, ist diesmal überboten. Eines ist aber für einen nachhaltigen Ausbruch zwingend:

Positive Quartalszahlen. Und da hat das Warten endlich ein Ende: Die kommen am Donnerstag. Nur, wenn dieses Zahlenwerk die Anleger überzeugt, ist der Weg nach oben frei. Sollte man sich da womöglich im Vorfeld auf „good news“ hin positionieren? Das ist immer riskant. Aber bei K+S besonders, denn:

Ob nun die Kali- oder die Salzsparte, K+S unterliegt zahlreichen unberechenbaren Einflüssen. Das Wetter ist das ein Teil, die Preise am Weltmarkt ein anderer. Große Konkurrenten im Düngemittelsektor wie Potash sind knifflige Gegner, hinzu kommen die Umweltauflagen, die die Kostenseite beeinflussen. Die Prognosen der Analysten können daher besonders hier wirklich nur Schätzungen sein. Wir meinen:

Sollte es die Aktie schaffen, im Vorfeld der Quartalszahlen über der Hürde 22,90/23,00 Euro zu schließen, wäre das zwar ein bullishes Signal, aber erst, wenn die Aktie sich nach Veröffentlichung der Zahlen über 23 Euro hält, wäre das mehr als „provisorisch“. Daher sollten hier nur wirklich risikofreudige Akteure, die sich darüber im Klaren sind, dass ein Einstieg vor Donnerstag belohnt, aber eben auch herbe bestraft werden könnte, über 23 Euro über eine kleine Position nachdenken.

