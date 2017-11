K+S: Deutliches Signal für alle Anleger!

Liebe Leser,

K+S machte sich jüngst auf den Weg, die wichtige Marke bei 20 Euro wieder zu erobern. So jedenfalls sah es am 20. November aus, als nur noch 25 Cent fehlten. Nun ging es wieder etwas nach unten. Ein massiver Rutsch droht, urteilen charttechnische Analysten. Damit könnte der Aktie wieder ein Rückschritt in Richtung 16,19 Euro bevorstehen. Hier findet sich das aktuelle 4-Jahres-Tief vom 27. September 2016. Die Aktie ist in einer deutlichen Abwärtsbewegung, da der Wert allein in den beiden vergangenen Wochen insgesamt um über 8 % nachgegeben hat. Deshalb sei eher mit einem weiteren Rücksetzer als mit einer Erholung zu rechnen, meinen die charttechnischen Analysten.

Wirtschaftlich bedeutende Nachrichten waren nach den jüngst am 14. November vorgelegten und vergleichsweise enttäuschen Zahlen nicht mehr am Markt. Noch sind allerdings 55 % aller Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. 10 % wollen „halten“ und 35 % ziehen einen „Verkauf“ in Erwägung.

Technische Analysten: Dieser Trend ist deutlich!

Technische Analysten sind indes der Meinung, die Aktie sei in einem Abwärtstrend. Der Kurs notiert inzwischen um über 10 % unter dem GD200, der bei 21,95 Euro verläuft. Insofern ist das Verkaufssignal deutlich!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.