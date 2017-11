K+S: Darauf kommt es nun an!

Liebe Leser,

K+S hat zu Wochenanfang noch einmal wichtige Signale gesetzt. Kurzfristig orientierte Analysten meinen weiterhin, die Aktie habe die Chance, deutlich höhere Kurse als bislang zu erreichen. Nötig sei nur der Sprung über eine wichtige, runde Marke. Im Detail: Die Chartanalysten sehen 20 Euro als richtungsweisende Barriere an. An dieser runden Hürde war die Aktie von K+S zuletzt gescheitert, was darauf hindeutet, dass es hier zäh werden könnte. Dennoch bleibt die Hoffnung auf ein zügiges Comeback bestehen. Sollte dies nicht glingen, wäre aus langfristiger charttechnischer Sicht jedoch ein schwerer Dämpfer gegeben. Die Aktie hatte binnen zweier Wochen fast 5 % abgegeben. Der Rücksetzer hält sich formal in Grenzen, dabei wurde jedoch genau jene Unterstützung bei 20 Euro auch unterkreuzt.

Am 17. November hielt K+S immerhin auf Höhe des 6-Monats-Tiefs bei 19,08 Euro an und konnte damit den Vorsprung auf das 2-Jahres-Tief bei 18,82 Euro vom 28. November 2016 verteidigen. Dies ist ein gutes Signal, insofern in diesem Bereich nun eine Haltezone zu vermuten ist, die K+S nach unten hin schützt. Werden 20 Euro überwunden, kann es zu einem Comeback bis auf 24,29 Euro, dem 6-Monats-Hoch vom 12. Juni, kommen.

Wirtschaftlich könnte ins Gewicht fallen, dass K+S und der Naturschutzverband BUND sich bei einem Streit um die Versenkung von Salzabwässern geeinigt haben. Dies sollte dem MDAX-Wert etwas Halt geben. Unterdessen sind noch 55 % der fundamental orientierten Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 10 % halten derzeit und 35 % plädieren für einen Verkauf.

Technische Analyse: Aktie formal im Baisse-Modus

Dabei sollten Investoren allerdings nicht unterschlagen, dass sich die Aktie in technischer Hinsicht im Baisse-Modus befindet. Die Trendpfeile sind in allen zeitlichen Dimensionen abwärts gerichtet. Dies signalisiert einen breiten und langanhaltenden Trend. Insofern liegt ein formales Verkaufssignal vor, das nicht unterschätzt werden sollte!

