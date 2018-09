K+S: Crowdsourcing Aktion gestartet!

Steht bei K+S vielleicht eine Gewinnwarnung bevor? Schließlich hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass der Stillstand der Produktion an Standorten des Verbundwerkes Werra „bis zu“ 1,5 Mio. Euro negativen Ebitda-Beitrag pro Standort bringt. Und zuletzt standen mit Hattorf und Wintershall zwei Standorte still, nur am Standort Unterbreizbach des Verbundwerkes Werra wurde noch produziert. Doch interessanterweise konnte die K+S Aktie dennoch seit dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.