K+S: Die Bullen wittern ihre Chance!

Die K+S-Aktie beendete in der zweiten Septemberhälfte ihre starken Kursverluste und ging oberhalb der Marke von 12,00 Euro in eine Seitwärtsbewegung über. Seit vier Tagen bewegt sich der Kurs am oberen Rand der Seitwärtsrange und versucht, diese zu überwinden. Noch ist den Bullen der Rangeausbruch nicht gelungen, doch er deutet sich an und könnte nur noch eine Frage der Zeit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung