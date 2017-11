K+S: Bremst ein neues Analysten-Kursziel die Bären aus?

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

Nach den ernüchtert aufgenommenen Quartalsergebnissen des Salz- und Düngemittelherstellers K+S (ISIN: DE000KSAG888) senkten mehrere Analysten umgehend das Kursziel. Diese Ziele lagen zwischen 20 und 25 Euro und damit immer noch über dem Niveau der Aktie. Aber den Abwärtstrend zu stoppen gelang so nicht, K+S rutschte am Freitag deutlicher unter das bisherige, aus dem August stammende Jahrestief und notierte kurzzeitig sogar unter 19 Euro. Aber heute Früh saust der Kurs nach oben, ziert eine Stunde nach Handelsbeginn Platz Eins der Gewinnerliste im MDAX. Auslöser:

Bernstein hob im Gegensatz zu den anderen Analysten sein Kursziel deutlich von 20 auf 28 Euro an und stuft die Aktie als potenziellen Outperformer ein. Da mag man sich wundern, was man bei Bernstein weiß, das man bei den anderen Analysehäusern nicht weiß … aber im ersten Moment reagieren Marktteilnehmer auf solche Aussagen natürlich. Vor allem, wenn sie ohnehin investiert sind, jetzt eine Chance sehen, die Verluste aufzuholen und zukaufen. Aber hat das eine Chance, die Aktie nachhaltig wieder in eine Aufwärtsbewegung zu überführen?

Fraglich. Denn die Anleger hatten im Vorfeld große Hoffnungen. So setzte man auf einen Börsengang der Salzsparte, auf einen neuen, kapitalkräftigen Partner, eine vieles bewegende, mittelfristige Agenda. Und wurden enttäuscht. Da war die Quartalsbilanz des geringste Problem. Dass K+S in dieser Konstellation auf einmal doch zur Kursrakete wird, ist zu bezweifeln. Daher sollte man diese kleine Rallye mit Vorsicht genießen und sich pragmatisch an der charttechnischen Gemengelage orientieren, die aussagt:

Wenn K+S es schafft, über 20,75 Euro zu schließen, damit die Widerstandszone 20,30/20,70 Euro nebst der knapp darüber liegenden 20-Tage-Linie zu bezwingen, wäre die Aktie auf kurzfristiger Ebene wieder bullish. Solange sie unter dieser Zone bleibt, ist sie als bearish einzustufen und damit ein für Käufe heißes, tendenziell zu heißes Eisen.

