K+S: Bleibt der Trend intakt? Die Wochenübersicht

neben akuten Problemen im Werk Hattorf widmeten sich in der letzten Woche mehrere Analysen der Kursentwicklung der K+S-Aktie. Die wichtigsten Einschätzungen im Überblick:

Erholungsrallye : Die K+S-Aktie hat in den vergangenen Monaten eine beachtliche Erholungsrallye hingelegt. Der profitierte dabei von der Stabilisierung der Kali-Preise und der Erteilung der lang ersehnten Versenkgenehmigung für Salzabwässer. Auch die Inbetriebnahme der für viel Geld in Kanada errichteten Kali-Mine „Legacy“ tat ihr übriges.

: Die K+S-Aktie hat in den vergangenen Monaten eine beachtliche Erholungsrallye hingelegt. Der profitierte dabei von der Stabilisierung der Kali-Preise und der Erteilung der lang ersehnten Versenkgenehmigung für Salzabwässer. Auch die Inbetriebnahme der für viel Geld in Kanada errichteten Kali-Mine „Legacy“ tat ihr übriges. Jahreshoch : Ausgehend vom Jahrestiefpunkt Ende September hat sich das Papier bis zum 18. Januar um knapp 50 Prozent verteuert und damit ein neues 12-Monats-Hoch erreicht. Im Laufe des zweiten Quartals soll in der kanadischen Legacy-Mine die erste Tonne Kali produziert werden und zum Jahresende will man eine Produktionsmenge von 2 Mio. Tonnen erreichen.

: Ausgehend vom Jahrestiefpunkt Ende September hat sich das Papier bis zum 18. Januar um knapp 50 Prozent verteuert und damit ein neues 12-Monats-Hoch erreicht. Im Laufe des zweiten Quartals soll in der kanadischen Legacy-Mine die erste Tonne Kali produziert werden und zum Jahresende will man eine Produktionsmenge von 2 Mio. Tonnen erreichen. Nach wie vor Zweifel: 2016 war kein gutes Jahr für K+S. Eigentlich kann es nun nur besser werden. Doch diese Einschätzung teilt der Markt in seiner Gänze noch nicht. Dies machen die sehr unterschiedlichen Analystenempfehlungen zu K+S deutlich, die 7 Mal Kaufen, 7 Mal Halten und 9 Mal Verkaufen nahelegen.

Wird sich die K+S-Aktie weiterhin über dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten von 20,11 Euro halten können? Wir bleiben für Sie am Ball.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

