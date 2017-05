K+S: Blackrock erhöht Beteiligung!

Liebe Leser,

letzte Woche gab es Neuigkeiten für die Aktionäre von K+S, denn Peter Niedermeyer hat sich genauer angeschaut warum der Aktionär BlackRock, Inc., mit Firmensitz in Wilmington/USA, die Beteiligung an K+S aufgestockt hat.

Die Aufstockung! BlackRock hat seinen Anteil von 5,47% auf 5,80% ausgebaut und liegt damit weiterhin deutlich über der für diese Art von Mitteilungen wichtigen Grenze von 3,0%. Der Stichtag für diese Erhöhung war der 15. Mai 2017.

Die Strategie! Es stellt sich die Frage, ob die Erhöhung um 0,33 Prozentpunkte ein Teil einer Strategie der schrittweisen Aufstockung der Beteiligung ist oder nicht. Der Anteil von BlackRock an K+S sollte in jedem Fall im Blick behalten werden.

Der Vorteil! Unter Umständen kann die K+S Aktie mit diesem leichten Rückenwind der Aufstockung des Anteils von BlackRock das bisherige Jahreshoch bei knapp 25 Euro nochmal anpeilen. Danach wäre charttechnisch gesehen dann gar die Luft nach oben frei und auch der Gesamtmarkt hat hier ein Wörtchen mitzureden. Bei K+S bleibt es auch charttechnisch gesehen spannend.

Kann K+S von der Aufstockung durch BlackRock profitieren? Wir bleiben für Sie dran.

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.