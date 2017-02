K+S: BlackRock unter 3 Prozent am Kapital!

Die BlackRock, Inc. hat ihre Beteiligung am gezeichneten Kapital der K+S AG mit Wirkung zum 15. Februar 2017 auf 2,18 Prozent verkleinert. Zuletzt war der weltgrößte Vermögensverwalter mit 3,03 Prozent direkt am gezeichneten Kapital beteiligt gewesen. Inklusive der Finanzinstrumente in Höhe von 3,95 Prozent konnte der Stimmrechtsanteil trotzdem leicht von zuvor 6,09 Prozent auf 6,12 Prozent zulegen. BlackRock bleibt größter Aktionär vor The Goldman Sachs Group, Inc. Die US-Investmentgesellschaft besitzt nach letzten Informationen 0,06 Prozent der Stimmrechte, könnte aber bei Auslösung der vorhandenen Finanzinstrumente auf 5,27 Prozent erhöhen. Zum 9. Februar besaß die Norges Bank insgesamt 5,10 Prozent der Stimmrechtsanteile, davon entsprechen 0,43 Prozentpunkte einem Anteil am Kapital. Die Deutsche Bank AG ist mit 1,17 Prozent (plus 2,56 Prozent über Finanzinstrumente) an den Stimmrechten des Kasseler Bergbauunternehmens beteiligt.

Über die nachfolgenden Fonds kann alternativ zur Aktie in die K+S AG investiert werden:

Fondsname

Anteil am Fonds (in %)

Monega Rohstoffe

7,13

UI – Petrus Adv.Special Sit. Fd. UCITS

3,84

AGORA MATERIALS

3,68



Dieses Buch bringt Ihnen 10.000 Euro

Denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Der Klick auf den folgenden Link ist 10.000 Euro wert.

Klicken Sie auf den folgenden Link und Sie erhalten GRATIS unsere Informationen dazu.

Zum GRATIS-Abruf hier klicken!

Ein Gastbeitrag von Michael Garth.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse