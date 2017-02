K+S: BlackRock erhebt sich aus Streubesitz!

Die BlackRock, Inc. hat ihre Beteiligung an der K+S AG mit Wirkung zum 6. Februar 2017 auf 3,03 Prozent der Stimmrechte vergrößert. Zuletzt war der weltgrößte Vermögensverwalter mit 2,88 Prozent an den Stimmrechten beteiligt gewesen. Damit bleibt BlackRock auch jenseits der Drei-Prozent-Schwelle größter Aktionär am Kasseler Bergbauunternehmen. Es folgen den jüngsten Stimmrechtsmitteilungen nach die Deutsche Bank AG mit 1,17 Prozent und Morgan Stanley mit einem Stimmrechtsanteil von 0,13 Prozent. The Goldman Sachs Group, Inc. meldete zum 25. November 2016 einen Anteil von 0,06 Prozent sowie Finanzinstrumente in Höhe von 5,21 Prozent. Am 23. Dezember 2016 hatte das Regierungspräsidium Kassel die Fortführung der Versenkung von Salzabwässern aus der Kaliproduktion des Problem-Werkes Werra genehmigt.

Über die nachfolgenden Fonds kann der Anleger alternativ zur Aktie in die K+S AG investieren:

Fondsname

Anteil am Fonds (in %)

Monega Rohstoffe

7,13

ComStage EURO STOXX 50 NR UCITS ETF

5,20

ComStage DAX TR UCITS ETF

5,19



Ein Gastbeitrag von Michael Garth.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse