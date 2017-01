K+S: Besserung in Sicht!

Liebe Leser,

in der letzten Woche stockte den Anlegern von K+S sicher der Atem. Hatte es doch kurz vor Weihnachten endlich die Versenkerlaubnis gegeben, auf die man so lange hatte warten müssen und nun kann es eigentlich nur besser werden. Was passiert als nächstes?

Maues Jahr: Das Jahr 2016 wird K+S wohl am liebsten aus dem Gedächtnis seiner Anleger streichen. Nicht nur der milde Winter und der damit verbundene Nachfragerückgang nach Salz, auch die allgemeinen Marktturbulenzen zu Beginn des Jahres, der Abstieg in den MDAX, der Preisverfall im Kali-Segment, wiederkehrende Produktionsausfälle, ein Zwischenfall in der neu errichteten Kali-Mine in Kanada und zu allem Überfluss auch noch Rechtsstreitigkeiten mit Vorwürfen gegen die Konzernspitze musste das Unternehmen verkraften.

Düstere Finanzzahlen: Die Zahlen zum dritten Quartal spiegelten diese düsteren Aussichten deutlich wider und im Zuge dessen wurde auch die Jahresprognose nach unten korrigiert.

Steigende Kurse! Trotz der mauen Performance geht es für die Aktie allerdings gerade kräftig nach oben. Die Anleger scheinen überzeugt, dass nach all den Horrornachrichten die Spitze des Eisbergs nun endlich erreicht ist. So wurde die Aktie seit Ende September um mehr als 40 Prozent teurer und Anfang Dezember wurde zudem die 200-Tage-Linie nach oben durchkreuzt.

Versenkungserlaubnis! Kurz vor Weihnachten war es endlich soweit: K+S durfte sich über die lang ersehnte Genehmigung zur ausgedehnten Versenkung von Salzabwässern bis ins Jahr 2021 freuen und der regulären Kaliproduktion am Verbundwerk Werra stehen keine Hindernisse mehr im Weg. Das Regierungspräsidium Kassel hat entschieden, dass K+S statt der beantragten 2,0 Mio. Kubikmeter in den kommenden Jahren im Schnitt 1,5 Mio. Kubikmeter Salzabwässer im Grenzfluss Werra versenken darf und dass das Unternehmen eine Aufbereitungsanlage errichten soll.

Kann K+S aufgrund dieser Ausgangssituation dafür sorgen, dass die Aktionäre in 2017 endlich einen Grund zum feiern haben?

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse