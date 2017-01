K+S: Besseres Jahr voraus?

Liebe Leser,

bei K+S lief das Geschäftsjahr 2016 nicht wirklich rund. Umsatz und Ergebnis sackten im Jahresverlauf deutlich durch, Wechsel beim Top-Management, Schwelbrand, drastische Verzögerung beim Zeitplan des Großprojekts „Legacy Mine“ in Kanada – alles nicht gerade berauschend. Doch wieder einmal zeigt sich, dass die Börsen in der Regel nach vorne und nicht zurück schauen. Der Kurs der K+S Aktie wurde 2016 so lange belastet, wie diese Fakten noch nicht im Kurs „drin“ waren. Doch ab dem letzten Quartal 2016 wurde gewissermaßen dann eine Verbesserung in 2017 bereits eingepreist. Entsprechend ging es mit dem Aktienkurs seit etwa Anfang Oktober (bei Notierungen unter 17 Euro) bis auf aktuell rund 23,60 Euro nach oben.

Schwelbrand ohne weitere negative Folgen

Vor wenigen Tagen dann kurz Innehalten – geht das mit den Problemen bei K+S 2017 weiter? Denn es war von einem Schwelbrand die Rede. Doch dieser Schwelbrand in der Untertage-Deponie Herfa-Neurode konnte laut K+S erstickt werden. Menschen und Umwelt seien nicht gefährdet gewesen. Und laut K+S habe die zuständige Aufsichtsbehörde bestätigt, dass „sich das Brandschutzkonzept und die durchgeführten Maßnahmen bewährt haben.“ Na dann. Das ist dann ja nochmal gut gegangen und sollte nicht als Anlass für Kursverluste der Aktie genommen werden.

