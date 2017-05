K+S: Balsam für die Seele!

Liebe Leser,

die Versenkproblematik am Standort Hattorf, das neue Werk in Kanada, die große Abhängigkeit vom Kalipreis und nicht zuletzt ein neues Führungsteam – K+S hat aufregende Zeiten vor sich. In einer Situation, die von Unsicherheiten geprägt ist, dürfte die folgende Nachricht geradezu Balsam für die Seelen der Konzern-Verantwortlichen sein.

Wie nun einer Pressemitteilung des Kali- und Salzspezialisten zu entnehmen ist, hat der Konzern drei Arbeitgeber-Auszeichnungen erhalten. Im Mittelpunkt der Ehrungen stehe die hohe Qualität als Arbeitgeber sowie als Ausbildungsbetrieb, so der Konzern in einem Statement.

Schauen wir uns die Preise im Detail an.

Preis Nummer 1

Im Rahmen einer Studie, die vom Wirtschaftsmagazin Focus Money in Auftrag gegeben wurde, untersuchte man die 5.000 mitarbeiterstärksten Unternehmen in Deutschland. Die maßgeblichen Kriterien waren neben der allgemeinen Qualität der Ausbildung vor allem auch die Erfolgsraten sowie mögliche Förder- und Betreuungsangebote und nicht zuletzt die Ausbildungsentlohnung. Das Ergebnis: K+S erhielt das Siegel „Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe 2017“.

Preis Nummer 2

Wie bereits in den Jahren 2015 und 2016 darf sich der Konzern auch in diesem Jahr über die Auszeichnung „MINT Minded Company“ der gemeinnützigen Initiative „MINT Zukunft schaffen“ freuen. So werde das Unternehmen von MINT-Studenten sowie Absolventen hierzulande als „besonders attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen und zeichnet sich durch ein hohes MINT‑Engagement aus“, so das Argument der Initiative. Das Akronym MINT steht für die Fächer: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften sowie Technik.

Preis Nummer 3

Die dritte Auszeichnung führt uns nach Nordamerika. Genauer gesagt: in die kanadische Provinz Saskatchewan. Hier wurde die für Kanada zuständige Tochtergesellschaft K+S Potash im April dieses Jahres erneut als einer der besten Arbeitgeber der Provinz Saskatchewan geehrt. Dies sei bereits die vierte, entsprechende Ehrung in Folge. In der Region befindet sich auch das anfangs erwähnte neue Kaliwerk, welches mittlerweile den Namen Bethune trägt.

Ein Beitrag von Norman Stepuhn.