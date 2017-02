K+S: Bahnt sich hier eine vielversprechende Short-Chance an?

Lieber Leser,

des einen Leid ist bekanntlich des anderen Freud. Während fast ganz Deutschland bis vor kurzem noch unter eisigen Temperaturen litt, war Streusalz von K+S überdurchschnittlich gefragt. Allerdings ist die Salzsparte des Konzerns grundsätzlich nicht das Hauptproblem.

Sportliche Bewertung rotz aufwärtspotenzial beim Kalipreis!

Sehr viel entscheidender ist die Höhe des Kalipreises. Bis vor kurzem kannten vor allem die Weizen- und Maispreise eigentlich nur eine Richtung, nämlich nach unten. Dadurch war auch das Düngermittel Kali vergleichsweise günstig zu haben. Daher ist es kein Wunder, dass der unmittelbare Wettbewerber Potash Corp ein enttäuschendes Zahlenwerk präsentierte. Ob das Aufbäumen an den Getreidemärkten sich in nachhaltig höheren Kalipreisen niederschlägt, wissen die Götter.

Fakt ist auf jeden Fall, dass die Anteilsscheine von K+S nach der jüngsten Erholungsrally mit einem KGV von 17,47 auf Basis der durchschnittlichen Gewinnerwartung bereits wieder recht sportlich bewertet sind. Dies gilt umso mehr, als K+S als Hochpreis-Produzent des Düngemittels bekannt ist. Auch technisch hat sich die Ausgangslage nach dem erfolgten Abprall am Widerstand bei 24,80 Euro eingetrübt.

Auf dem derzeitigen Kurs-Niveau der K+S-Aktie überwiegen somit die Abwärtsrisiken dem Aufwärtspotenzial sogar recht deutlich. Für kurzfristig orientierte Trader sind Wetten auf nachgebende Notierungen daher gut vertretbar. Kaufinteressenten für die Aktie haben realistische Chancen, den Wert in ein paar Wochen oder Monaten erkennbar günstiger erwerben zu können.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse