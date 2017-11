K+S: Autsch – das war wohl unvermeidbar!

Liebe Leser,

eine ehrgeizige Wachstumsstrategie, diverse Umstrukturierungen der Geschäftsbereiche und ein verkleinerter Vorstand: K+S zeigte sich zuletzt deutlich wandlungswillig. Nun berichtete der Konzern von einer weiteren Maßnahme, die allerdings so einigen aufs Gemüt schlagen dürfte – nämlich vor allem den betroffenen Mitarbeitern.

Standort Sigmundshall wird dicht gemacht

Konkret kündigte der Rohstoffkonzern an, dass die Kaligewinnung im Bergwerk Sigmundshall (Wunstorf-Bokeloh, Region Hannover) Ende 2018 eingestellt werden soll. Der Grund: die „wirtschaftlich zu gewinnenden Vorräte neigen sich dem Ende zu“, so Nordex. Darüber hinaus bringe der „Abbau der Rohstoffe in mehr als 1.400 Metern Tiefe […] Mensch und Technik an ihre Grenzen“.

Gespräche mit Arbeitnehmervertretern laufen bereits seit einem Jahr

K+S führt laut eigenen Angaben bereits seit Herbst 2016 Gespräche mit Gewerkschafts- und Belegschaftsvertretern, um die Perspektiven der etwa 730 betroffenen Mitarbeitern des Standorts zu klären.

Rohsalzvorräte gehen „zur Neige“

K+S-Chef Burkhard Lohr kommentierte: „Die Entscheidung zur Schließung des Werkes fällt uns mit Blick auf die Belegschaft, die alles getan hat, um ihren Standort erfolgreich zu machen, nicht leicht. Doch allen Beteiligten ist seit langem bekannt, dass die Rohsalzvorräte des Salzstockes von Bokeloh zur Neige gehen; die Rahmenbedingungen für die Gewinnung werden immer anspruchsvoller.“

Der Manager machte klar, dass „trotz des großen Engagements der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter […] das Werk Sigmundshall nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden“ könne.

K+S will möglichst viele Mitarbeiter weiterhin beschäftigen

Das Ziel: K+S will möglichst viele betroffene Mitarbeiter „im Unternehmen halten“. Deshalb werden möglichst vielen Beschäftigten „neue Arbeitsplätze an anderen Standorten der K+S Gruppe“ angeboten, so Lohr weiter.

Kosten bereits einkalkuliert

Übrigens: Die für die Schließung zu erwartenden Kosten seien bereits „in der Bandbreite der aktuellen Ergebnisschätzung enthalten“, so K+S abschließend.

Ein Beitrag von Marco Schnepf.