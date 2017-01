K+S: Aufgepasst – Jetzt könnte es eng werden!

Lieber Leser,

die Aktie des Kali- und Salzproduzenten K+S hat sich in den letzten Monaten in beeindruckender Form präsentiert. Nachdem das Papier im September sogar unter die 16-Euro-Marke abrutschte, konnte in der Folge der Schalter umgelegt werden. Auch die abermals schwachen Zahlen zum dritten Quartal (vorgelegt im November) taten dieser Entwicklung keinen Abbruch. Die Anleger schienen dabei auch die Börsenweisheit „buy on bad news“ zu beherzigen. Hinzu kamen aber auch stabilere Kalipreise und die langersehnte Erlaubnis zur weitreichenden und langfristigen Versenkung von Salzabwässern am Kali-Hauptwerk Werra. Letztlich verteuerte sich der Anteilsschein bis zum 25. Januar um mehr als 50 Prozent.

Wie geht es nun weiter?

Doch möglicherweise hat die Aktie ihr Pulver nun weitestgehend verschossen. Trotz eines bullischen Gesamtmarktes geht es nämlich plötzlich kräftig in den Keller. Dies mag auch an einer wenig euphorischen Analysteneinschätzung der US-Investmentbank Goldman Sachs liegen.

Zwar wurde das Kursziel infolge der jüngsten Entwicklung von 17 auf 21 Euro erhöht, die Einstufung indes auf „Sell“ belassen. Analyst Stephan Benson rechnet im ersten Halbjahr 2017 mit steigenden Kalipreisen, bleibt jedoch wegen der Sorge vor einem anhaltenden Überangebot am Kalimarkt negativ gestimmt.

Mittel- und langfristig hat das MDAX-Unternehmen trotz alledem auch Kaufargumente auf seiner Seite. Durch eine wachsende Weltbevölkerung wird auch der Düngemittelbedarf weiter steigen. Mit der neuen in Kanada beheimateten Kali-Mine „Legacy“ sollen die wachsenden Märkte auf dem amerikanischen Doppelkontinent und in Asien versorgt werden. Ein erfolgreiches „Legacy“-Projekt wird auch wichtig sein, um das für 2020 ausgerufene langfristige Ebitda-Ziel von 1,6 Mrd. Euro realisieren zu können.

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse