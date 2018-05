K+S Analyse: Zahlen lassen Hoffen

Liebe Trader,

Heute früh hat der Kali und Salzhersteller K+S Zahlen zum ersten Quartal dieses Jahres veröffentlicht und teils mit gemischten Unternehmensdaten überrascht. Trotzdem stieg die Aktie nach einem anfänglichen Kursabschlag von drei Prozent am Nachmittag wieder in die Gewinnzone auf. Konzernchef Burkhard Lohr zeigt sich für die Zukunft zuversichtlich, so rechnet der Vorstand mit einem spürbaren Anstieg beim Umsatz und einer ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten