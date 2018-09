K+S: Aktuelle Lage beim Verbundwerk Werra!

Bekanntlich produziert K+S beim Verbundwerk Werra derzeit nur an einem von insgesamt drei Standorten. Grund ist die Tatsache, dass K+S offensichtlich Produktionsabfälle in den Fluss Werra einleitet – die wiederum führt wegen der langen relativen Trockenheit nur relativ wenig Wasser, so dass diese Einleitungen da offenbar gestoppt werden mussten. Die Folge ist nun dieses Herunterfahren der Produktion. Dazu hatte K+S mitgeteilt, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.