K+S-Aktie: Das sagt alles ...

Die K+S-Aktie befindet sich heute mit einem Kursverlust von über 4% als Schlusslicht im MDax. Dennoch können sich K+S-Anleger auf Jahressicht über einen Kursgewinn in Höhe von 134% freuen. Anders das langfristige Bild. Denn: K+S-Aktie im Fokus An der Börse verloren K+S-Papiere auf Dekadensicht per saldo um -19,8% an Wert, was einem durchschnittlichen Minus von im Mittel -2,2%...