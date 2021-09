K+S-Aktie: Das sagen die Analysten!

In der neuen Einschätzung der Baader Bank wurde die Einstufung der K+S-Aktie auf „Add“ mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. In der Studie von Markus Mayer wird beschrieben, dass die Nachfrage an Kali in Europa steige, wobei die Preisdynamik in anderen Absatzregionen etwas zurückgehe. Insgesamt hält der Analyst jedoch das Marktumfeld für weiterhin günstig.

Gute Lage am Markt!

