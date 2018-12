K+S Aktie: Das kommt überraschend!

Die Aktien von K+S befanden sich in den vergangenen Monaten im Niedergang. Von 25,84 Euro noch im Mai rutschten die Werte des Salz- und Düngemittelherstellers Ende November auf unter 14 Euro. Das war ein Abschlag von fast 50 Prozent in rund einem halben Jahr. Im frühen Handel am Montag machten die K+S-Papiere nun plötzlich einen satten Sprung von zeitweise mehr als ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.