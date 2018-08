K+S-Aktie: Das ist eine ganz neue Aussicht!

K+S hat am Mittwoch einen deutlichen Kursverlust hinnehmen müssen. In vielfältiger Weise sehen Chartanalysten in den jüngsten Kursentwicklungen ein fatales Zeichen und gehen davon aus, dass es weiter nach unten geht.

Denn: Ohnehin war die Situation für K+S ungünstiger geworden. Durch den Rücksetzer sind die Notierungen unter die wichtige Kursuntergrenze in Höhe von 20 Euro gerutscht. Dies wiederum impliziert einen weiteren Rücklauf, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.