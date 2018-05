K+S Aktie: Ein ganz starker Trend – kaufen!

K+S konnte auch am Mittwoch wieder deutlich zulegen. Die Aktie befindet sich in einem einzigartigen Aufwärtstrend, meinen Chartanalysten. Denn der Wert klettert vollkommen überraschend nach stärkeren Einbrüchen in der vorhergehenden Zeit seit November wieder nach oben. Entlang einer relativ stabilen Aufwärtstrendgeraden geht es für die Kurse nun Richtung früherer Zwischenhochs. Diese sind bei 24,77 Euro vor wenigen Tagen bereits einmal geknackt ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.