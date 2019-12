K+S-Aktie: Zu früh gefreut?

Betrachtet man nur Anfangs- und Schlusskurs der Aktie von K+S in der zurückliegenden Woche, war diese durchaus eine erfolgreiche an der Börse. Von noch 10,29 Euro am Montag stiegen die Papiere des Salz- und Düngemittelproduzenten auf 10,91 Euro zum Xetra-Handelsschluss am Freitag – ein Plus von rund sechs Prozent. Dazwischen lag eine Ankündigung von K+S, die den Anlegern Mut zu machen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



