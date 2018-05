K+S-Aktie: Wo geht die Reise hin?

Der Experte der Baader Bank, Markus Mayer, hat die Aktie des Salz- und Kaliherstellers K+S in einer heute veröffentlichten Analyse von ?Hold? auf ?Sell? herabgestuft. Das Kursziel hat Mayer jedoch auf 22 Euro belassen. Die europäische Chemieindustrie befinde sich in punkto Bewertung und Gewinn auf ihrem Höhepunkt, teilte der Experte in der Branchenstudie mit. Er rechne jedoch damit, dass die Ergebnisdynamik ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Johannes Weber.