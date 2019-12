K+S-Aktie: Wo geht die Reise hin?

Die K+S-Aktie steht erheblich unter Druck und ist in den letzten Monaten immer weiter in die Tiefe gerauscht. Am Mittwoch wurde beim Stand von 10,04 Euro der tiefste Kurs seit Anfang 2005 erreicht. Die Abschläge gegenüber den im Mai 2018 erreichten Höchstständen belaufen sich inzwischen auf über 60 Prozent.

Das Unternehmen hat derzeit an den schwierigen Marktverhältnissen zu knabbern. Mit Vorlage der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung