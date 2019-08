K+S Aktie: Wo bleibt die Aufwärtsfahrt?

K+S konnte am Freitag zum Abschluss der Woche das Niveau des Vortages nicht mehr verteidigen. Es ging um 1,6 % nach unten, wobei der Wert an sich in einer relativ starken Verfassung zu sein schien. Nun sieht es so aus, als würde das kürzlich erreichte 1-Jahres-Tief bei 14,18 Euro erneut getestet. Ausgehend davon würde der Wert dann sogar in einen stärkeren ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



